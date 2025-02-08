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Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri İçin Güreş Turnuvası Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri İçin Güreş Turnuvası Düzenlendi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden güreş sporcuları anısına Afşin ilçesinde bir güreş turnuvası gerçekleştirildi. 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden sporcuların anısına düzenlenen turnuvada 250 sporcu mücadele etti. Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Aslan, depremde kaybedilenlerin hayallerinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden güreş sporcularının anısına güreş turnuvası düzenlendi.

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ahmet Taş, Ozan Datlı, Aslan Ekiz, Mehmet Eskisaraylı, Ali Gürsoy, Halil İbrahim Erdine, Eray Şimşek, Hasan Sarıtürk ve Ahmet Durman isimli güreşçilerin anısına Afşin ilçesinde güreş turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Aslan, "6 Şubat asrın felaketi olan depremde canlarımızı, emeklerimizi, hayallerimizi enkazın altında bıraktık. Bu şehit pehlivanlarımızın hayalleri vardı. Hedefleri vardı. Onların Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu hedefleri vardı. Bu pehlivanlarımızın ailelerinin onlarla ilgili hayalleri vardı. Maalesef 6 Şubat depremleriyle hayaller de enkaz altında kaldı. Allah mekanlarını cennet etsin" dedi.

Afşin Kaymakamlığı, Afşin Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve bir spor kulübünün organize ettiği turnuvaya 250 sporcu katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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