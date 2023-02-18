Depremde hayatını kaybeden Atsu ile Volkan Demirel'in son diyaloğu yeniden gündem oldu: Başımın üstünde yerin var

Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu, Süper Lig'de oynanan son maçta takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Bu mücadele sonrası teknik direktör Volkan Demirel'in Atsu için, "'Ben oynamak istiyorum, oynamazsam da gitmek istiyorum' dedi. Ben de ona, 'Gitmek istersen gidebilirsin ama kalmak istersen de başımın üzerinde yerin var' dedim. Bugün galibiyetin ona armağan olmasını istiyorum." ifadelerini kullandığı basın toplantısı yeniden gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu Christian Atsu için teknik direktör Volkan Demirel, kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

"ÇOK İSTEDİĞİNİ BİZE GÖSTERDİ"

Kasımpaşa karşısında Hatayspor'a galibiyeti getiren golü atan Christian Atsu için Volkan Demirel'in söyledikleri yeniden gündem oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Demirel, "Benim için bugün galibiyetten daha önemli durum Christian Atsu'nun gol atması. Çünkü geldiğimizden beri çok çalışıyor. Kupa maçında onu oynattık tekrar sakatlandı. Çok hazır olduğunu ve istediğini bize bugüne kadar gösterdi.

"BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİN VAR"

Son hafta bir görüşmemiz oldu. 'Ben oynamak istiyorum, oynamazsam da gitmek istiyorum' dedi. Ben de ona, 'Gitmek istersen gidebilirsin ama kalmak istersen de başımın üzerinde yerin var' dedim. Bugün de isteğinin karşılığında gol atmasını bildi. O yüzden ben bugün galibiyetin ona armağan olmasını istiyorum." demişti.

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