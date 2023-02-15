Deprem sonrası takımdan ayrılan futbolcu Doğukan Emeksiz'den Yeni Malatyaspor'un sert açıklamasına cevap

Doğukan Emeksiz, sözleşmesini deprem sonrası feshettiği için tepki gösteren Yeni Malatyaspor'a cevap verdi. Emeksiz yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden 1 ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim. İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor, deprem sonrası Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün sözleşmesini feshetmesi sonrası iki futbolcuyu hedef alan bir açıklama yaptı. Doğukan Emeksiz, Yeni Malatyaspor'un açıklamasına cevap verdi.

"1 AY ÖNCE İHTARNAME GÖNDERDİM"

Doğukan Emeksiz yaptığı açıklamada, "Belirtmek isterim ki, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden 1 ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim.

"BİR KURUŞ BİLE ALMADAN SAVAŞACAĞIMI SÖYLEDİM"

İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti. Ben sükunetimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübün verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim.

"SÖZLEŞMEM OTOMATİK OLARAK SONA ERDİ"

En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor'un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım. Aynı zamanda takım ligden çekildiği için son 3 ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor'un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtirim." ifadelerini kullandı.

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