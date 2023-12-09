Deplasmanda Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe, rakibine bir ilki yaşattı

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, yeni stadında ilk kez bir derbi maçını kaybetti. 2015-16 sezonundan bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu seriyi Fenerbahçe'ye karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetle sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, stadının yenilenmesinden bu yana ligde ilk kez bir derbiden mağlup ayrıldı.

YENİ STADYUMDA İLK KEZ KAYBETTİLER

Siyah-beyazlılar, stadyumunun yapıldığı 2015-16 sezonundan bu yana ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a mağlup olmamıştı. Beşiktaş, 3-1'lik mağlubiyet sonrası bu serisini bitirmiş oldu.

EN SON YİNE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİLER

Kara Kartal, iç sahadaki tek derbi galibiyetini 2016-17 sezonunda yine Fenerbahçe'ye karşı oynadığı Türkiye Kupası maçında 1-0'lık sonuçla almıştı.