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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Chicago Bulls'u uzatmada 151-145 yendi.

United Center'da Bulls'a konuk olan Nuggets, Jamal Murray ve Nikola Jokic ikilisinin etkili performansıyla kazanarak üst üste 3, sezonun 10. galibiyetini aldı.

Nikola Jokic'in 37 sayı, 18 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Jamal Murray ise 45 sayı, 5 ribaunt, 7 asist üretti.

Bulls'ta Josh Giddey'nin 23 sayı, 14 ribaunt, 22 asistlik "triple-double" performansı ile Buddy Hield'ın 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik katkısı, sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.

Knicks'ten art arda 5. galibiyet

New York Knicks, Madison Square Garden'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 113-106 mağlup etti.

Peş peşe 5 olmak üzere 11. galibiyetini alan Knicks'te Karl-Anthony Towns 30 sayı, 13 ribaunt ve Jalen Brunson 22 sayı, 7 asistle oynadı.

Pacers'ta ise Pascal Siakam'ın 25 ve Andrew Nembhard'ın 16 sayısı, arka arkaya 4, sezonun 12. mağlubiyetini engelleyemedi.

Kaynak: AA