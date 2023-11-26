Denizlispor, yeni teknik direktörü ile evinde mağlup oldu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile çıktığı ilk karşılaşmada evinde Düzcespor'a 2-1 kaybetti.

Düzcespor, 22'nci dakikada Ahmet Sun ile öne geçti: 0-1. Ahmet Sun müsabakanın 54'üncü dakikasında kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Denizlispor, 90'ıncı dakikada Bekir Turaç ile farkı bire indirse de sahadan puanla ayrılmayı başaramadı. Bu sonuçla Denizlispor 11 puanda kaldı ve ateş hattından çıkamadı. Düzcespor ise 17 puana yükselip düşme potasından uzaklaştı.