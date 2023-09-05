- Denizlispor'un geleceği minikler, yeni sezona iddialı hazırlanıyor

DENİZLİ - Geçen sezonu katıldıkları turnuvalarda aldıkları başarılı sonuçlar ve kupalarla kapatan Denizlispor U13 Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu İsa Akan nezaretinde Denizlispor Kınıklı tesislerinde sürdürüyor.

Denizlispor'un geleceği olarak gösterilen minik horozlar, haftanın en az 3-4 günü çalışarak kendilerini geliştirmeye ve lige hazır olarak başlamayı hedefliyorlar. Takım, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu İsa Akan nezaretinde Denizlispor Kınıklı tesislerinde sürdürüyor. Sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunan yeşil siyahlı takımın deneyimli çalıştırıcısı İsa Akan, yapılan antrenmanlardan gayet memnun olduğunu belirterek, "Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Maçlarımız muhtemelen bahar aylarında oynanacak. Geçen sene çok geç oldu. Sıcaklara kalmıştık. Bu sene biraz daha erken olabilir. Ama buna rağmen biz yaklaşık bir buçuk iyi aydan beri sezon açtık çalışıyoruz. Mutlaka haftanın 3-4 günü idman yapıyor. Bir günü de hazırlık maçı yapıyoruz" dedi.

"Turnuvaları kaçırmayız"

Miniklere sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Teknik Sorumlu Akan, "Bunun dışında da zaman zamanda turnuvalara katılıyoruz. Geçtiğimiz günlerde turnuvalar oldu. Çok başarılıydı. Denizlispor olarak alt yapı koordinatörümüz Ahmet Yıldırım iyi turnuvalar düzenledi. Bu sene de düzenlenen turnuvalara katıldık. Katılmaya devam edeceğiz. Çünkü çocukların gelişimi açısından çok çok değerli. Farklı takımlarla hazırlık maçları oynuyoruz ama turnuvalar olsa da katılırız" ifadelerini kullandı.