Denizlispor U13 Takımı Altınyıldızspor ile Hazırlık Maçında Karşılaştı

- Minik horozlar, yeşil sahada kozlarını paylaştı

DENİZLİ - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor U13 Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Altınyıldızspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

Denizlispor U13 Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Altınyıldızspor ile yeşil sahada karşılaştı. Sıcak hava nedeniyle sabahın erken saatlerinde Doğan Demirci Sahası'nda 3 devre üzerinden oynanan karşılaşmada geleceğin yıldız adayı futbolcular, ellerinden gelen gayreti sarf ederek kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalıştılar. Hazırlık maçını değerlendiren Denizlispor U13 Takımı Teknik Sorumlusu İsa Akar, hazırlık maçlarının önemine işaret ederek, "Altınyıldızspor sürekli hazırlık maçı yaptığımız dişimize göre bir takım. İyi bir takım orada da gelecek vadeden kaliteli yetenekli çocuklarımız var. Tolga hocam ile de sürekli irtibat halindeyim. Onlarda iyi bir ekip kurdular. Alt yapıda gayet iyi gelişim gösteriyorlar. Haftada en az bir gün Altınyıldızspor ile hazırlık maçı yapıyoruz" dedi.

"Hazırlık maçı çok önemli"

Hazırlık maçları çocukların gelişimine önemli bir katkı sağladığını belirten Teknik Sorumlu Akar, "Hazırlık maçları da faydalı oluyor. Güzel, verimli hazırlık maçı çıkıyor. Yine bu gün kafa kafaya bir maç oldu. Çok verimli geçti, çocukların son durumunu gördük. Bu nedenle çok memnunum. Özellikle bu yaş gurubunda en az bir hazırlık maçı yapmak gerekiyor. Çünkü bu maç temposuna alışmaları gerekiyor ayrıca tecrübe kazanmaları gerekiyor bu da hazırlık maçları ile oluyor" ifadelerini kullandı.