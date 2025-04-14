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Denizlispor Taraftarından Kadına Şiddete Hayır Duyurusu

Denizlispor Taraftarından Kadına Şiddete Hayır Duyurusu
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Denizli Atatürk Stadyumu önünde eski eşi tarafından bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kadın için Denizlispor taraftarları, maça gelen kadınlara çiçek dağıtarak kadına şiddete hayır dediler. Taraftar grubu, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde Denizli Atatürk Stadyumun önünde eski eşi tarafından bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kadın için Denizlispor taraftarları kadına şiddete hayır diyerek maça gelen kadınlara çiçek dağıttı.

Eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kadın için Denizlispor taraftar gruplarından Nefes taraftar grubu dün oynanan Mardinspor 1969 maç öncesinde kadına şiddete bir kez daha hayır diyerek maça gelen kadınlara çiçek dağıttı.

Yaşanılan olayların bitmesini dileyen ve bu olayların ardından sessiz kalmamak için maça gelen kadınlara çiçek dağıttıklarını dile getiren taraftar grubu başkanı İbrahim Eskin, "Denizli'mizde, ülkemizde gün geçmiyor ki kadına yapılan bıçaklı, silahlı saldırıların ardı, arkası kesilmiyor bizde yaşanan bu elim olaya sessiz kalamadık ve maça gelen tüm kadınlarımıza çiçekler dağıtarak başımızın tacı olduğunu göstermek adına maça gelen her kadına çiçekler dağıttık. Artık Denizli'mizde ve ülkemizde bir daha böyle olaylar yaşanmaması adına kadına uzanan eller kırılsın. Denizli'mizde ve ülkemizde bir daha böyle olaylar, olmasın hayatını kaybeden hanım kardeşimizi de Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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