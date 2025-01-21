Denizlispor'da Yönetim Değişikliği ve Teknik Direktör Arayışı

Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uğur Tatar'ın istifasının ardından yapılan toplantısında yeni yönetim kurulu ve yol haritası belirlendi.

9 günlük Denizlispor Başkanlığından istifasının ardından Denizlispor Yönetim Kurulu, oy birliğiyle Mehmet Uğur Tatar'ın istifasını kabul etti. Yönetim Kurulu'nun oylarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Erhan Ergil'i getirdi. Yeni yönetim, yedek listeden yapılan atamalarla birlikte yeniden oluşturuldu. Yeni Denizlispor Yönetimi şu şekilde;

Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Ergil, Asbaşkan ve Hukuk Müşaviri Uğur Şimşek, Başkan Yardımcısı Abdullah Çıtışlı, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kinik, İdari ve Mali işler ve Tesis Sorumlusu Fatih Aslan Kazancıo, Altyapı Sorumlusu Hüseyin Aldı Proje Sorumlusu: Baki Eren Çapkın, Store Sorumlusu Erdinç Bay, Basın ve Medya Sorumlusu Özgür Tuğrul, Kamu ilişkileri Sorumlusu Mustafa Bayam

Denizlispor Yönetim Kurulu 18 Şubat 2025 tarihinde Olağanüstü Genel Kurula gidilmesine kararı aldı. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 25 Şubat 2025 tarihinde yapılacağı belirtildi. Böylelikle Denizlispor 1 yılda 5'inci defa Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı.

Denizlispor Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı

Denizlispor Yönetim Kurulu Toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise teknik direktör değişikliği oldu. Ali Yalçın ve ekibiyle sözleşmenin feshedilmesine karar veren yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Bu kapsamda Kürşat Taş ile müzakerelerin hızlıca başlanması kararlaştırıldı. - DENİZLİ