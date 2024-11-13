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Denizlispor'da Teknik Direktör Krizi: Ali Yalçın Göreve Getirildi

Denizlispor'da Teknik Direktör Krizi: Ali Yalçın Göreve Getirildi
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Haberler
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor, teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nun istifasının ardından yeni hoca olarak Ali Yalçın ile anlaşma sağladı. Takımın son maçında aldığı 7-0'lık yenilgi sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın, geçmişte de kulüpte önemli başarılar elde etmişti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına demir atan Denizlispor'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nun istifasının ardından Sebat Gençlikspor maçında takımın emanet edildiği Şükrü Akar, deplasmandaki 7-0'lık mağlubiyet sonrası ayrıldı. Yönetim bu gelişmeler üzerine sezon başında da adı geçen takımın eski futbolcu ve teknik adamlarından Ali Yalçın'la anlaşma sağladı. Profesyonel Şube Başkanı Güray Özkan'ın Yalçın'la el sıkıştığı ve tecrübeli teknik adamın takımla antrenmana çıktığı öğrenildi. Kulüpte farklı dönemlerde çalışan Ali Yalçın, 2016-2017 sezonunda takım 1'inci Lig'deyken son 6 haftada göreve getirilip Denizlispor'u kritik dönemde ligde tutmayı başarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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