TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor'da Nevzat Yılmaz, altyapıdan sorumlu asbaşkan olarak görevlendirildi.

Denizlispor Kulübü, yönetim kuruluna davet yoluyla yeni yönetici atadı. Kulüp Başkanı Mehmet Uz'un oluru ile iş adamı Nevzat Yılmaz, altyapıdan sorumlu asbaşkan olarak görevlendirildi.

Denizlispor Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı duyuruda; "Kulüp Başkanımız Mehmet Uz ile görüşerek şehrin takımında görev alma arzusunu dile getiren Nevzat Yılmaz davet yoluyla yönetim kurulumuza katılarak Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan olarak görevlendirilmiştir. Nevzat Yılmaz'a hoş geldin der, yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" denildi. - DENİZLİ