Denizlispor'da Kaptanlık Yapan Gökhan Süzen ile Sözleşme Uzatıldı

Denizlispor'da 2 yıldır kaptanlık yapan Gökhan Süzen'le 1+1 yıllık sözleşme uzattı.

Denizlispor'da 2 sezondur kaptanlık da yapan tecrübeli futbolcu Gökhan Süzen'le 1+1 yıllık sözleşme uzatıldı. Horozlardan yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2 yıldır takımımızın kaptanlığını yapan Gökhan Süzen ile yeniden anlaşarak 1+1sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. Deneyimli oyuncu son geçtiğimiz sezon tamamı ilk 11 olmak üzere 33 maça çıkarken bu maçlarda 2 gol 7 asist yapma başarısı gösterdi. - DENİZLİ