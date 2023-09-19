Denizlispor'da Bekir Böke'nin yerine Yaşar Yasin Yumlu antrenmanlara başladı

Denizlispor'un Arnavutköy maçında kırmızı kart gören Bekir Böke'nin yerine alt yapı oyuncusu Yaşar Yasin Yumlu, A takım ile antrenmanlara başladı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul'un Yumlu'dan büyük beklentileri olduğu belirtiliyor.

Denizlispor'da Arnavutköy maçında kırmızı kart gören forvet oyuncusu Bekir Böke'nin yerine alt yapı U 17 takımından çağrılan başarılı forvet oyuncusu Yaşar Yasin Yumlu, A takım ile birlikte antrenmanlara başladı.

2007 doğumlu Yaşar Yasin Yumlu başarılı futbolu ile teknik heyetin ve yönetimin dikkatinden kaçmadı. Bu hafta Cumartesi günü Ankara'da oynanacak olan Etimesgutspor maç kadrosuna dahil edilen başarılı forvet oyuncusu Yaşar Yasin Yumlu, Bekir Böke'nin yerine oynaması bekleniyor.

Ayrıca Arnavutköy maçında sakatlanan Gökhan Süzen'inde en az sahalardan 4 ila 6 hafta ayrı kalacağı belirtildi. Gökhan süzen tedavi görmek için İstanbul'a gitti.

Teknik Direktör Bülent Ertuğrul'un Yumlu'dan büyük beklentileri olduğunu belirtildi. - DENİZLİ