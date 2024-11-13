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Denizlispor'da Ali Yalçın Dönemi Başladı

Denizlispor'da Ali Yalçın Dönemi Başladı
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor, teknik direktörlük görevine Ali Yalçın'ı getirerek yeni bir dönem başlattı. Kulüpten yapılan açıklamada Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından çıkamayan Denizlispor, teknik direktörlük görevine getirilen Ali Yalçın'ın imzasını resmen duyurdu. Ali Yalçın'la sezon sonuna kadar anlaşıldığı öğrenildi. Yönetimin açıklamasında, "Kulübümüz teknik direktör Ali Yalçın ile anlaşma sağlamıştır. İmza töreni Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkanlarımız Özkan Dibekoğlu ve Kazım Zoroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Ali Yalçın'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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