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Denizlispor, Burhaniye Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Denizlispor, Burhaniye Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Denizlispor'dan Emre Yıldırım ve Mehmet Eren Sıngın, Burhaniye Belediyespor'dan ise Kadir Kaya ve Mustafa Kaya gol attı.