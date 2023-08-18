Denizlispor Başkanı Mehmet Uz Tekrar Seçildi

- Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, güven tazeledi

Başkan Uz, eski yönetimden kalan borçları açıkladı

DENİZLİ - Denizlispor'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda tek aday olan Başkan Mehmet Uz, yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Denizlispor'da geçtiğimiz hafta çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmeyen seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Denizlispor'un yeni yönetiminin belirlendiği kongreye Başkan Mehmet Uz, yönetim kurulu üyeleri ve bazı Denizlispor taraftarları katıldı. Seçimde tek aday olan mevcut başkan Mehmet Uz, tekrardan başkan seçilerek güven tazeledi.

Divan Başkanlığı'nı Erdal Otçu'nun yaptığı kongrede, oylama öncesinde konuşan Başkan Mehmet Uz, gözleri kapalı şekilde kulübü devralarak hizmet etmeye başladıklarını belirtti. 2 yıl önce fedakarlıkla çalışıp lige başladıklarını dile getiren Başkan Uz, gece gündüz çalışmalarına rağmen ligden düştüklerini, kimsenin üzülmesini istemediklerini ve en çok da üzülenin kendileri olduğunu söyledi. Başkan Uz, "Biz transferlerimizi yaparken 5 günde transferi açtık, 10 günde transferi kapattık. Mevcut olan şartlarla 20 futbolcumuzu ve hocamızı aldık. Bir daha transfer yapamayacağımızı da hem kulüp olarak hem şehir olarak bizler biliyorduk. Düştü gözüyle bakılan takım ligde kaldı. Bizim için bu başarıydı ama başarı; ligde kalmak olmamalıydı. Bizim transferi açmamız gerekiyordu" dedi.

Yaptığı konuşmada eski yönetimlerden kalan borçları da açıklayan Başkan Uz, Denizlispor'un 6 milyon 900 bin Euro, 275 bin Sterlin, 49 bin Frank ve 231 bin Dolar borcunun bulunduğunu ifade etti. Dönem kuruyla 69 milyon TL olan borcun bugünki karşılığının 229 milyon TL olduğunu ve döneme başladığı günden beri kendi yönetiminin de borcunu açıklayan Başkan Uz, "İki sezon boyunca toplamda 150 milyona yakın bütçemiz var. Bu paraların tamamını şahsımız, yönetim kurulu ve sponsorluklar karşılıyor. Maalesef geçen sezonki son 2 ayda ki gidişat kötü olunca ben de mevcut olan futbolcuların paralarını ödemedim. Bunların toplamı da 14 milyona tekamül ediyor. Çünkü hem takım düşerken hem de ben futbolcuların parasını ödeyerek ödüllendirmek istemedim" ifadelerini kullandı.