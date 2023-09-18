Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor'u geri dönüşle yendi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Denizlispor ilk galibiyetini müthiş bir geri dönüşle aldı. Ligin 4'üncü haftasında Arnavutköy Belediyespor'u konuk eden yeşil-siyahlılar, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçı 3-2 kazanıp siftah yaptı. İkinci devrede üst üste Bekir Turaç ile goller bulup beraberliği yakalayan Denizlispor, 71'de Berkant'ın golüyle galibiyete uzandı. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve geçen sezondan birçok as oyuncusunu kaybeden Ege ekibinde genç futbolcuların mücadelesi taraftarı mest etti.

ERTUĞRUL'A DOĞUM GÜNÜ ARMAĞINI

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul'un yüzü 45'inci doğum gününü kutladığı 17 Eylül'de futbolcularının müthiş hediyesiyle güldü. Denizlispor'un dağılan kadrosunu geçen sezonun son haftalarında devralan takımın eski futbolcularından Ertuğrul, aylarca sıkıntı çektikten sonra anlamlı galibiyetle nefes aldı.

Bülent Ertuğrul, çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Asla pes etmedik, umutsuzluğa düşmedik. Genç oyuncularımız yenilgi kabullenmedi. Böyle olunca da çok iyi bir dönüşe imza attık. Bu galibiyet bizim için milat oldu. İnanıyorum ki seri başlatıp hak ettiğimiz konuma geleceğiz" dedi.