Denizlispor, Amatör Lige Düşüşün Ardından Eski Yönetimlere Hukuki Süreç Başlatıyor

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "2016 yılında gerçekleştirilen olağanüstü kongrede alınan tüzük değişikliği kararı gereğince, aynı tarihten itibaren başkan ve yönetim kurulu üyelerinin maddi sorumluluğuna ilişkin olarak, 2016 yılından bugüne kadar her yönetim döneminde giderlerin gelirlerden fazla olduğu dönemlere ilişkin olarak Denizlispor'un uğradığı tüm zararlar nedeniyle, anılan tarihler arasındaki tüm başkan ve yönetim kurullarına karşı hukuki ve cezai süreçler başlatılacaktır. Denizlispor sahipsiz değildir. Denizlispor tekrar eski günlerine kavuşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında tekrar Süper Lig'e çıkan Denizlispor, 2021-2025 arasında 3'ü üst üste olmak üzere 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek amatöre gerilemişti.