Denizlispor 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur kampı sonrası verilen 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı. Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur kampı sonrası verilen 2 günlük aranın ardından çalışmalara yeniden başladı. Burdur kampının ardından 2 gün izin yapan A. Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesislerinde toplandı. Yeşil siyahlı ekip, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarına yeniden başladı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Spor Haluk Ulusoy Denizlispor Burdur Spor Haberler

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