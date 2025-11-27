Denizlili Sporcular Deaflympics'te Başarıyla Döndü

15-26 Kasım tarihleri arasında Tokyo'da gerçekleşen Deaflympics Olimpiyatları'nda Denizlili 14 sporcu Ay-yıldızlı milli forma ile önemli başarılara imza attı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı müsabakalar sonunda ikinci olurken, Erkek Milli Voleybol Takımı ise üçüncülük elde etti. Organizasyonda Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan Denizlili sporcu Bircan Altuntaş, takım halinde üçüncülüğü kazanarak Türkiye'ye bronz madalya getirdi.

İşitme Engelli sporcuların buluştuğu Deaflympics'te Denizli'yi temsil eden Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü, toplam 14 sporcusunu milli takımlara göndererek başarıya önemli katkı sağladı. Kulüp; 8 sporcusunu Erkek Voleybol Milli Takımı'na, 5 sporcusunu Kadın Voleybol Milli Takımı'na ve 1 sporcusunu Judo Milli Takımı'na kazandırdı.

Sporcuların performansının ve takım halinde kazanılan başarının Denizli ve Türkiye adına gurur kaynağı olduğunu belirten Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, başarıda emeği geçen herkesi kutladı. - DENİZLİ