Denizlili Para Okçu Abdullah Yorulmaz Türkiye Şampiyonu oldu
18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Para Okçuluk Türkiye Kupası (TSP-1) yarışmasında Para Makaralı Yay Erkek kategorisinde yarışan Denizlili sporcU Abdullah Yorulmaz Türkiye Şampiyonu oldu.

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Para Okçuluk Türkiye Kupası (TSP-1) yarışmasında Para Makaralı Yay Erkek kategorisinde yarışan Denizlili sporcU Abdullah Yorulmaz Türkiye Şampiyonu oldu. Takımlarda ise Para Makaralı Yay Karışık Takımda yarışan sporcu Türkiye Şampiyonu olarak başarısını taçlandırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süren organizasyonda 10 kategoride madalyalar dağıtıldı. 09-10 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen yarışmalarda Denizli'yi temsil eden Abdullah Yorulmaz önemli bir başarıya imza attı. Para Makaralı Yay Erkek kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bireysel kategoride elde ettiği şampiyonluğun ardından takım müsabakalarında da başarısını sürdüren Yorulmaz, Para Makaralı Yay Karışık Takım kategorisinde de birincilik elde ederek çifte şampiyonluk yaşadı.

Denizli'yi başarıyla temsil eden milli sporcu Abdullah Yorulmaz'ın elde ettiği bu önemli derece, para okçuluk branşında ilimizin yükselen performansını bir kez daha ortaya koydu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Para Okçulukta altın madalya kazanan Abdullah Yorulmaz'ı tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
