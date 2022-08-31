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Denizli spor haberleri: Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

Spor Haberleri

Denizli spor haberleri: Bandırmaspor Denizlispor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

Denizli haberleri... Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, lige iki galibiyetle başladıklarını ve devamının gelmesi için takım halinde çalışacaklarını belirtti.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, lige iki galibiyetle başladıklarını ve devamının gelmesi için takım halinde çalışacaklarını belirtti.

Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Lige iki galibiyetle başladık. İnşallah bunun devamının gelmesi için takım halinde elimizden geleni yapacağız. Takımımıza son sol bek olarak Caner ile beraber her zaman her mevkisine iki oyuncu olarak düşünmüştük, takımımıza sol bek Emre Batuhan Adıgüzel de geldi. Bizden de Abdullah Balıkçı Karacabeyspor'a kiralık olarak gitti. Transfer döneminde sonuna kadar gelen, giden bazı arkadaşlar olabiliyor. Şu an için transfer düşünmüyoruz ama, her an değişebiliyor."

Gürsel, Denizlispor deplasmanında üç puan almak için en iyi mücadeleyi vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Pesen - Spor

Mustafa Gürsel Denizlispor Spor Haberler

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