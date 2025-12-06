Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde ödül töreni yapıldı

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle Denizli'deki spor kültürünü geliştirmeyi hedefleyen Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2025 sezonunda katılım sağlayan firmalar için ödül töreni düzenlendi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbolu Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle düzenlenen 2025 Denizli Şirketler Basketbol Ligi ödül töreni ile DEBAGED'in 3. kuruluş yıldönümü kutlaması, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Viamor Event Hall'de saat 19.30'da başlayan programda, lig sürecine katkı sağlayan tüm takımlara ve sporculara kupa, madalya ve hatıra madalyaları takdim edildi. Ödül töreninin ardından etkinlik kutlama programıyla devam etti. DSO ve DEBAGED, basketbolun gelişimine katkı sunan sporcuları, kurum temsilcilerini ve tüm paydaşları bu özel gecede bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bundan sonraki organizasyonlarda sanayicilerin daha çok katılmasını tavsiye eden DSO Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz, "DEBAGED'in düzenlediği organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki sportif anlamda Denizli Sanayi Odası ile iş birliğinde olacaktır. Bundan sonraki organizasyonlarda sanayicilerimizin daha çok katılmasını tavsiye ediyoruz. Şirketler bu ekonomik süreçte kültürel ve sosyal olarak bir araya gelemiyor. Bu sayede şirketlerin fair play çerçevesinde bu sportif aktivitede bir arada olmaları daha olumlu sonuçlar oluyor" diye konuştu.

Sinan Soylu: "Katılım sağlayan bütün firmalarımıza teşekkür ederiz"

Bu sene 20 takımın katıldığını ve katılım sağlayan firmalara teşekkürlerini ileten DEBAGED Başkanı Sinan Soylu da, "Denizli'de geçen senede ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde ilk sene 24 güzide firmanın katıldığı turnuvada çok olumlu tepkiler aldık. Bu da bizi bu turnuvanın ikincisini düzenlememize sebep oldu. Bu sene 20 takımla gayet dostane ve rekabetin odluğu turnuva gerçekleştirdik. Katılım sağlayan bütün firmalarımıza teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ