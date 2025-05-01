Denizli'nin Para Okçuluk Şampiyonu Abdullah Yorulmaz Antalya'da Başarıyla Taçlandı

DENİZLİ (İHA) – Denizlili başarılı para okçusu Abdullah Yorulmaz, Antalya'da düzenlenen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupasında şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Denizli'yi temsil eden sporcu Abdullah Yorulmaz, üstün performansı ile Türkiye Kupası Şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. Şampiyonluğun ardından gözler şimdi 12-18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan milli takım kampı ve seçmelerine çevrildi. Milli takım aday kadrosuna çağrılan 6 sporcu arasında yer alan Abdullah Yorulmaz, kamp boyunca yapılacak performans değerlendirmeleriyle belirlenecek 2 kişilik kadroya girmeyi hedefliyor.

Kamp sonrası seçilecek sporcular, 22-28 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şu ana kadar yapılan seçme antrenmanlarının ortalamalarında 1. ve 2. sıralarda yer alan Abdullah Yorulmaz'ın, Güney Kore'ye gidecek isimlerden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. - DENİZLİ