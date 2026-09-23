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Denizli Merkezefendi'deki Çok Amaçlı Spor Salonu bakım sonrası yeniden açıldı

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Denizli Merkezefendi'deki Çok Amaçlı Spor Salonu bakım sonrası yeniden açıldı
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Denizli Merkezefendi'deki 7.200 metrekarelik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda haziran ayında başlayan bakım onarım yaklaşık 3 ay sürdü. Çatı, altyapı ve havalandırmada çalışmalar tamamlanıp temizlik yapıldıktan sonra tesis sporculara yeniden açıldı.

Denizli'de salon sporlarının en önemli merkezlerinden Çok Amaçlı Spor Salonunda bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Tesisin çatı örtüsü komple yenilenirken, katı atık su giderleri, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı ile havalandırma santrallerinde bakım, onarım ve revizyon çalışmaları yapıldı.

Merkezefendi ilçesi Adalet mahallesinde bulunan 7.200 metrekare kapalı alana sahip, zemin+ 3 kat fiziki yapısıyla hizmet veren Çok Amaçlı Spor Salonu, onlarca spor branşının aynı anda yapılabildiği önemli bir tesis olarak dikkat çekiyor. Bir süredir bakım onarıma alınan tesiste çalışmalarda sona gelindi.

Haziran ayında başlayan bakım onarım ve yenileme çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü. Tesisin çatı örtüsü komple yenilendi. Zemin katı atık su giderleri ve hatları yenilendi. Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı güçlendirildi. Havalandırma santrallerinde bakım, onarım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Tesis içerisinde basketbol, voleybol, karate, taekwondo, masa tenisi, cimnastik, judo, boks, floor curling, bocce gibi branşlarda antrenman salonları bulunuyor. Tesiste bulunan fitness salonunda ise sporcular; kondisyon çalışmalarında, özel kuvvet antrenmanlarında veya sakatlık dönüşü fizyoterapist önerisiyle verilen programlarda fitness salonunu kullanabiliyor. Bakım onarım sonrası yapılan temizliğin ardından Çok Amaçlı Spor Salonu yeniden sporcuların kullanımına açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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