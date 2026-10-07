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Denizli İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda yarın Serikspor'u ağırlayacak

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Denizli İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 2. turda yarın saat 17.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Serikspor'u ağırlayacak. 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçta galibiyet alamayan Denizli temsilcisi, 2. Lig ekibi rakibini eleyerek moral tazelemeye çalışacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamayıp 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Denizli İdmanyurdu, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Serikspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Denizli temsilcisi 2'nci Lig'de yer alan rakibini eleyerek moral tazelemeye çalışacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda kazanan taraf kupada yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik olursa tur atlayan takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü, yine beraberlik halinde ise seri penaltılar belirleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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