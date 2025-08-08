Denizli İdmanyurdu, Mustafa Arda Mutlu ile Anlaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, dış transferde Kahramanmaraşspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Mustafa Arda Mutlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ kenarın parlayan yıldızı Mustafa Arda Mutlu, Denizli İdman Yurdu'muzda. Mustafa Arda'ya hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi. Orduspor'da futbola başlayan genç futbolcu Samsunspor altyapısında oynadıktan sonra 1923 Mustafa Kemalpaşa'da profesyonel oldu. 52 Orduspor, Gümüşhane kulüplerinde de oynayan Arda, 3'üncü Lig'de 62 maçta 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor