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Denizli İdmanyurdu, evinde Serik Spor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

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Denizli İdmanyurdu, evinde Serik Spor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Denizli İdmanyurdu, Denizli Atatürk Stadı'nda konuk Serik Spor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi. Serik Spor bu sonuçla 3'üncü Tur'a yükseldi; Sertan Yıldız 4'te gol attı, Ahmet Daniel Akyıldız 90+5'te kırmızı kart gördü.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Denizli İdmanyurdu evinde Serik Spor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip 4'üncü dakikada Sertan Yıldız'ın golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka Serik Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekipte 73'üncü dakikada oyuna giren Ahmet Daniel Akyıldız, 90+5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Serik Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Tur'a yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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