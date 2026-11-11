Denizli İdmanyurdu, Bucaspor 1928 ile 0-0 berabere kalıp düşme potasından çıkamadı

Denizli İdmanyurdu, Bucaspor 1928 ile 0-0 berabere kalıp düşme potasından çıkamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Denizli İdmanyurdu ile Bucaspor 1928, Denizli Atatürk Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, kırmızı kartların ardından maçı 10 kişi tamamladı; iki takım da 8'er puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulma yarışındaki Denizli İdmanyurdu ile Bucaspor 1928 yenişemedi: 0-0.
İki ekibin Denizli Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekip 34'üncü dakikada Bora Taşdemir ve 90+4'te Nazmi Candoğan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla Denizli İdmanyurdu ve Bucaspor 8'er puana ulaşıp düşme potasından çıkamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı