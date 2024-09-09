Üye Girişi
Haberler

Denizli İdmanyurdu, Bereketlispor ile hazırlık maçı yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İdmanyurdu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bereketlispor ile ilk hazırlık maçını oynadı. Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, maçın ardından takımın durumunu değerlendirdi ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yeni sezonda Denizli'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan ve hedefini 3. Lig olarak belirleyen Denizli İdmanyurdu, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürürken ilk hazırlık maçını da Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Bereketlispor ile yaptı.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Bereketlispor ile yaptı. Centilmenlik içerisinde oynanan hazırlık maçını Kulüp Başkanı İbrahim Gürel ile yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda futbolsever de izledi. Her iki takımda da bütün futbolculara yer verilen maç büyük çekişme içerisinde geçti.

"İlk hazırlık maçımızı yaptık"

Yeni sezon hazırlıklarını ve hazırlık maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, "Yeni sezona başlayalı 3 hafta sonu gibi oldu. Genel anlamda fiziksel olarak yapılan çalışmaların arkasına yavaş yavaş 11'lerin belli olmaya başladığı, taktiksel çalışmaların yapıldığı haftalara geldik. Bugün de ilk hazırlık maçımızı Bereketlispor ile oynadık. 45'er dakikadan olmak üzere iki devre oynadık. Bizim için de iyi oldu eksiklerimizi görme adına, yapabildiklerimiz yapamadıklarımız oyuncularımızın sahada bireysel anlamda hazır olup olmadıklarını ilk maç olmasına rağmen görme imkanı bulduk. Ortaya güzel şeyler de çıktı. Özellikle ilk 10 dakikadan sonra oyunda istediklerini yaptılar. Topa daha fazla sahip oldular. Zaman zaman topu önde tutmayı bildiler. Bu sene inşallah topa sahip olma üzerine oyun oynamak istiyoruz. Bunu da şu anda yapabilecek oyuncu kadromuz, kalitemiz mevcut. Sezon başında da inşallah iyi bir başlangıç yapıp, sezon içinde de emin adımlarla yürümek istiyoruz" diye konuştu.

"Transfer bitmedi"

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kaynak, "Birkaç bölgeye takviye yapmayı düşünüyoruz. Ancak ekonomik şartlar bizi zorluyor. İnce eleyip sık dokuyoruz. Uygun fiyata da oyuncu transfer etsek iyi oyuncu almamız gerekiyor. Çünkü kolay değil bu ligin maliyeti masrafları özellikle bu sezon çok yükseldi. Burada da başkanımız sağ olsun elinden gelenin fazlasını şu anda yapıyor. Bizde birkaç transfer yapıp transferi kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

denizli Güncel Spor

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Minik Narin son yolculuğuna beyaz gelinlikle uğurlandı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta? Narin Güren olayı nedir? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede bulundu? Narin'in otopsi sonucu ne? Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu?
title