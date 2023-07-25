- Denizli İdmanyurdu, alt yapıda çalışmalara hız verdi

DENİZLİ - Denizli İdmanyurdu Futbol Okulu, alt yapısını güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Adalet Parkı içerisinde bulunan halı sahada çalışmalarını haftanın iki günü iki grup halinde sürdüren kırmızı-siyahlılarda hedef, alt yapıda iyi bir yere gelebilmek ve yetenekli futbolcuları önce Denizli futboluna sonra da Türk futboluna kazandırmak. Çalışmaları değerlendiren Denizli İdmanyurdu Futbol Okulu antrenörü Önder Beşparmakkaya, antrenmanlardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek, "Yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladık. Şu anda istediğimiz noktadayız. Öğrenci sayımızda mutlaka artışlar olur. Ama bizim istediğimiz bu günde yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi çalışmalar vardı. Reaksiyon çalışmaları, koşu testi, gibi biz bunları çeşitlendireceğiz" dedi.

"Testler gelişimleri takip açısından önemli"

Sürekli performans testleri yapacağını belirten Beşparmakkaya, "Bu şekilde gelişmelerini takip edeceğiz. Boy kilo ölçümlerini de yapacağız. Bu gün sürat ve reaksiyon ölçümlerini gerçekleştirdik. Bunları elektronik ortamda bilgisayarımıza kaydediyoruz. Her üç aya bir bu testleri tekrarlayacağız. Gelişim olmadığı noktalarda çocuklarla gelişim kurup onları bireysel olarak çalıştırmaya başlayacağız. Açıkçası bu süreç zor bir süreç. Denizli şehrinin ismi ile bu işe başladık. Bunun içinde ister istemez bizi zorlayacak bir durum var. Ama yapacaklarımızla bu süreci aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.