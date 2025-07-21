Denizli İdman Yurdu, Yunus Emre Duyan'ı Transfer Etti

Denizli İdman Yurdu, Yunus Emre Duyan'ı Transfer Etti
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3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Denizli İdman Yurdu, Bursa Nilüfer FK'da forma giyen sağ bek oyuncusu Yunus Emre Duyan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, Duyan'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup ekibi Denizli İdman Yurdu, son olarak Bursa Nilüfer FK'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yunus Emre Duyan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Bursa Nilüfer FK'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yunus Emre Duyan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yunus Emre Duyan'a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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