Denizli İdman Yurdu, Tecrübeli Kaleci Mert Özyiğit'i Transfer Etti

Denizli İdman Yurdu, Tecrübeli Kaleci Mert Özyiğit'i Transfer Etti
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TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizli İdman Yurdu, geçmişte Efeler 09'da forma giymiş 31 yaşındaki kaleci Kemal Mert Özyiğit ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizli İdman Yurdu, tecrübeli kaleci Mert Özyiğit'i renklerine bağladı. Yapılan resmi açıklamada, "Kalemiz emin ellerde, Kemal Mert Özyiğit Denizli İdman Yurdumuzda. Kulübümüz son olarak Efeler 09'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Kemal Mert Özyiğit ile anlaşmaya varmıştır. Kemal Mert Özyiğit'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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