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Denizli İdman Yurdu denetleme kurulu, yönetim kurulunu mahkemeye verdi

Denizli İdman Yurdu denetleme kurulu, yönetim kurulunu mahkemeye verdi
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TFF 3. Lig takımı Denizli İdman Yurdu 1959'da denetleme kurulu, usulsüzlük iddiaları ve belgelerin teslim edilmemesi nedeniyle yönetim kurulunu mahkemeye verdi. Borç krizi ve usulsüz harcama iddiaları gündemde.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959 Kulübü'nde denetleme kurulu üyelerinin, usulsüzlük iddiaları nedeniyle yönetim kurulunu mahkemeye verdiği öğrenildi.

2026-2027 futbol sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan ve geride kalan sezonda çeşitli kurum, futbolcu ile çalışanlarına borçlarını ödemede sıkıntı yaşayan Denizli İdman Yurdu 1959'da idari ve mali kriz patlak verdi. Kulübün denetleme kurulu üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir istenen belgeleri yerine getirmeyen yönetim kuruluna dava açıldığı belirtilerek durumun kamuoyundan gizlendiği iddia edildi.

Denetleme kurulu üyeleri, noter aracılığıyla ihtarname çekilmesine rağmen teslim edilmeyen kulüp evrakları sebebiyle usulsüzlük şüphesiyle mahkemeye başvurma haklarını kullandıklarını açıkladı. Kurul üyeleri, kendilerine ulaşan aşırı borçlanma, kulüp ve oyuncu borçlarının ödenmemesi ile şahsi harcamaların kulüp bütçesinden karşılandığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçtiklerini ifade etti. Yıllardır borçsuz bir şekilde yönetilen bir kulübün borç batağına sokulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan üyeler, ayrıca yönetimde usulsüz imzaların da söz konusu olduğuna dair duyumlar aldıklarını ve konuya ilişkin yasal sürecin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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