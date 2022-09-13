Denizli haberleri | Denizli'de halk ekmek satışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Merkezefendi Halk Ekmek projesi geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluştu. Büfelerin açılması ile birlikte belirlenen saatlerde satışa sunulan halk ekmek, mahallelilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın 'Derman Belediyecilik' anlayışı ile hayata geçirdiği Merkezefendi Halk Ekmek projesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde büfelerin ekmek satışına başlaması ile birlikte mahalle sakinleri ucuza ekmek alabilmenin mutluluğunu yaşıyor. İhtiyaç duyulan bütün mahallelerde açılması planlanan Merkezefendi halk Ekmek büfelerinin ilk etabında 4 mahalle yer aldı. Karahasanlı Mahallesi (Alperen Ersoy Kapalı Pazaryeri önü), Alpaslan Mahallesi (5505 sk. parkın içerisi), Karaman Mahallesi (Mahalle muhtarlığı önü) ve Sümer Mahallesi (Sümer kapalı pazaryeri yanı) sakinleri ile buluşan halk ekmek büfeleri yoğun talep görmeye başladı. Sabah 07: 00'de başlayan ekmek satışları ihtiyaç sahiplerinin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Mahalle sakinlerinden Başkan Doğan'a teşekkür

Karahasanlı Mahallesi'nde açılan Merkezefendi Halk Ekmek büfesinden günlük ekmek ihtiyacı karşılayan Emine K., Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ederek, "Bu büfe 4 gün önce mahallemizde açıldı. Biz de ilk günden beri ekmek almaya geliyoruz. Hem evime çok yakın hem de bizim için 1 TL bile çok önemli. Bizi düşündüğü için Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sümer Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin yanında açılan halk ekmek büfesinden ekmek alan Süleyman S. İse; "67 yaşında emekliyim. Nerede indirim var oraya gidiyorum çünkü geçinemiyorum. Bizi düşünerek halk ekmeği mahallemize getiren başkanımızdan Allah Razı olsun. Açıldığı günden beri her gün sabah 8'de gelip ekmeğimizi alıyorum" şeklinde düşüncelerini paylaştı. - DENİZLİ