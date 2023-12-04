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Denizli'de Yurtlar Arası Spor Oyunları Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

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Denizli'de düzenlenen Yurtlar Arası Spor Oyunları Basketbol Müsabakaları sona erdi. Kızlar kategorisinde Biruni Yurt Müdürlüğü, erkeklerde ise Prof. Dr. Cevat Akşit Yurt Müdürlüğü şampiyon oldu.

Denizli'de 2023-2024 Öğreti yılı Yurtlar arası spor oyunları basketbol müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonucunda kızlar kategorisinde Biruni Yurt Müdürlüğü, erkeklerde ise Prof. Dr. Cevat Akşit Yurt Müdürlüğü şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı Yurtlar Arası Spor Oyunları Basketbol Müsabakaları sona erdi. Kınıklı Spor Salonu'nda centilmence maçlara sahne olan müsabakalarda yurtlardan gelen öğrenciler takımlarını coşkuyla destekledi.

Müsabakalarda dereceye giren takımlar ise şu şekildedir; Kızlarda Biruni Yurt Müdürlüğü 1'inci, Pamukkale Yurt Müdürlüğü 2'nci, Fatma Yıldız Hanım Yurt Müdürlüğü ise 3'üncü olurken, erkeklerde Prof. Dr. Cevat Akşit Yurt Müdürlüğü 1'inci, İbn-i Haldun Yurt Müdürlüğü 2'nci, İbn-i Rüşt yurt Müdürlüğü 3'üncü, Honaz Yurt Müdürlüğü 4'üncü olmuştur.

Yarışmada 'Kızlar' ve 'Erkekler' müsabakalarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ömer İlman tarafından takdim edildi. Yurtlar arası yarışmalar dokuz farklı branşta 19 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cevat Akşit basketbol Denizli Spor Spor Güncel Haberler

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