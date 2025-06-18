Denizli'de Türkiye - Kuzey Makedonya Gençlik Değişimi Programı Başvuruları Başladı

Denizli'de Türkiye - Kuzey Makedonya Gençlik Değişimi Programı Başvuruları Başladı
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Denizli Gençlik Merkezi, Türkiye – Kuzey Makedonya Gençlik Değişimi Programı için başvuruları açtı. Programda kültürel etkinlikler, tarihi geziler ve gönüllülük faaliyetleri yer alacak. 15 - 29 yaş arası 30 katılımcı seçilecek.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye – Kuzey Makedonya Gençlik Değişimi Programı başvuruları başladı.

Denizli Gençlik Merkezinin Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye – Kuzey Makedonya Gençlik Değişimi Programı başvuruları başladı. Gençlerin kültürlerarası iletişim yetkinliklerini güçlendirmeyi, uluslararası gönüllülük bilincini artırmayı ve liderlik kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen bu programda; kültürel etkinlikler, tarihi geziler, gönüllülük faaliyetleri ve gençlik liderleriyle etkileşim fırsatları sunuluyor.

Tüm masraflar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak program kapsamında, 15 – 29 yaş gurubundan 15 asil + 15 yedek katılımcı seçilecek. 16–30 Haziran 2025 tarihleri arasında devam edecek olan başvurularda, gençlik merkezlerine üye ve faaliyetlere aktif katılım sağlamak, kamu veya sivil toplum alanında gönüllülük deneyimine sahip olmak ve tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak şartları aranacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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