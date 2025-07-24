Denizli'de Tenis Avrupa Yaz Kupası Elemeleri Başladı

Tenis Avrupa (Tennis Europe) Yaz Kupası Elemelerinde 12 yaş kategorisi müsabakaları Denizli'de başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Pamukkale Tenis Kulübündeki maçlar öncesi açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Avrupa tenisinin en değerli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Turnuva boyunca Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen genç sporcuların, hem yeteneklerini sergileyeceklerini hem de spor aracılığıyla yeni dostluklar kuracaklarını aktaran Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Avrupa tenisinin genç yeteneklerini buluşturan bu organizasyonda 12 yaş erkek milli takımımızla birlikte toplam 7 Avrupa ülkesinden 21 sporcuyu ağırlıyoruz. Sporcular 4 gün sürecek bu heyecanlı mücadelede hem ülkelerini temsil etmenin onurunu yaşayacak hem de centilmenlik, azim ve kararlılıkla birbirlerine örnek olacak. Bu turnuvada yer alan sporcularımız henüz 12 yaşındalar. Büyük bir disiplinle çalışıyor, ülkelerini gururla temsil ediyorlar. Bugün sahada göreceğimiz performanslar kadar gençlerimizin spora, centilmenliğe ve dostluğa kurdukları bağlılık da takdire şayan."

Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu olarak ülke genelinde yürüttükleri projelerde sporun eğitici ve birleştirici gücünü ön planda tuttuklarını anlattı.

Turnuvada gruplarını birince tamamlayan sporcular 7-10 Ağustos'ta Fransa'da düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.