Denizli'de Renkli Floor Curling Turnuvası Düzenlendi

Denizli'de Amatör Spor Haftası kapsamında Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. 50 takımın mücadele ettiği turnuvada genç sporcular madalya için ter döktü.

Denizli'nin Çal ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Floor Curling Turnuvası, genç sporcuların büyük heyecanına sahne oldu.50 takım ve 104 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, sporcular centilmence mücadele ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çal'da her geçen gün artan spor bilinci, turnuva ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - DENİZLİ