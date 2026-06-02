"Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası"nda final müsabakası, 5 Haziran Cuma günü oynanacak

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası'nın finali 5 Haziran'da oynanacak. Sarayköy ile Buldan takımları karşılaşacak, Semicenk sahne alacak. Turnuva, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve mahalle kültürünü canlandırmayı hedefliyor.

Denizli Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği "Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası", 5 Haziran Cuma günü oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

Bu yıl üçüncüsü organize edilen ve tüm ilçelerin katılım sağladığı turnuvanın finalinde Sarayköy ile Buldan takımları, saat 19.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Final müsabakasına katılacak futbolseverler, organizasyonda sahne alacak Türk pop müziği sanatçısı Semicenk'i de izleyebilecek.

1336 sporcu ve 74 takımın katıldığı turnuvada özellikle 15-17 yaş aralığındaki gençlerin sağlıklı gelişimlerini destekleyerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve mahallelerdeki beraberlik duygusunu artırmak amaçlanıyor. "Mahallemde Maç Var Futbol Turnuvası" kapsamında, iki yılda 258 öğrencinin futbol lisansı almasına katkı sağlandı.

"Daha güvenli, daha huzurlu bir Denizli için"

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, yaptığı açıklamada, "Mahallemde Maç Var Projesi"nin futbol turnuvasının ötesinde bir sosyal sorumluluk faaliyeti olduğunun altını çizdi.

Projeyle mahallelerde birlik ve beraberlik duygusunu artırmayı, 15-17 yaş aralığındaki gençlerin gelişimlerine destek vererek eğitimlerinden arta kalan zamanı kaliteli bir şekilde geçirmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını amaçladıklarını dile getiren Sağdıç, "Mahallemde Maç Var Projesi, yalnızca bir futbol turnuvası değil, mahalle kültürünü yeniden canlandıran, dostluğu, dayanışmayı ve sporun birleştirici gücünü hissettiren büyük bir sosyal sorumluluk faaliyetidir. Gençlerimizin enerjisini doğru yönlendirdiğimizde, sporun onların hayatında nasıl bir değişim yarattığını hep birlikte görüyoruz. Mahalle maçları, geçmişte olduğu gibi bugün de çocuklarımızın hayallerini süslüyor." ifadelerini kullandı.

Sağdıç, eskiden sokak aralarında oynanan maçların şimdi Denizli'nin dört bir yanında paydaş kurumların organizasyonunda yeniden canlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Denizli denildiği zaman nasıl ilk akla Pamukkalesi, horozu, tekstili geliyor ise bu projenin devam etmesi halinde bundan sonra da Denizli deyince 'Hala eskisi gibi mahalle maçları oynanabiliyor.' denilebilsin. İnanıyoruz ki bu proje uzun yıllar devam ettikçe, mahalle kültürü yaşatıldıkça ve çocuklarımız sporla iç içe büyüdükçe, orta ve uzun vadede her alanda çok daha huzurlu ortamların oluştuğunu hep birlikte göreceğiz. Daha güvenli, daha huzurlu bir Denizli için en büyük gücümüz, gençlerimizin sporla ve sağlıklı bir sosyal çevreyle büyümesidir."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
