Haberler

Yamaç paraşütüyle buldan semalarında uçtu

Yamaç paraşütüyle buldan semalarında uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de havacılık sporuyla ilgilenen iş adamı İlker Mete Efeoğlu, Buldan Bostanyeri Mahallesi Kumralı mevkiinden yamaç paraşütüyle havalanarak kendi işletmesine başarılı bir iniş yaptı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de havacılık sporuyla ilgilenen iş adamı, Buldan Bostanyeri Mahallesi Kumralı mevkiinden yamaç paraşütüyle havalanarak kendi işletmesine iniş yaptı.

Yaptığı planlama ile başarılı bir uçuş gerçekleştiren İlker Mete Efeoğlu " Kumralı mevkii Buldan'ın en yüksek ve yamaç paraşütüne uygun hava şartlarına sahip bölgesi. Uzun zamandır bu sporla ilgileniyorum. Uçuşumda uzun süre Buldan'ın üstünde dolaştım. Çok şükür bir sıkıntı olmadan inişimi gerçekleştirdim. Çok keyifli bir parkur. Bundan sonra da güzel Buldan'ımızın semalarında dolaşmaya devem edeceğim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı

Dünya Kupası'ndaki skandal karar sonrası UEFA resmen devreye girdi
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti
Dilan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet! Anneden yürek yakan feryat

Dilan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet