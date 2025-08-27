Denizli'de İlk Lykos Yarı Maratonu 2025'te Düzenlenecek

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de ilk kez düzenlenecek olan Lykos Yarı Maratonu, 26 Ekim 2025 Pazar günü Pamukkale'nin travertenleri ve Hierapolis Antik Kentinin tarihi dokusu eşliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek maraton kapsamında sporcular 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurda yarışacak. Arnavut kaldırımı ve asfalt zeminin birleştiği, inişli çıkışlı bölümlerle zenginleştirilen parkur, koşuculara hem zorlu hem de keyifli bir deneyim sunacak.

Yarışın ardından sporcular travertenlerle buluşacak

Yarışın son 2 kilometresi ise tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Sporcular UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nin içinde koşarak tarihle buluşacak. Yarışın ardından katılımcılar, Pamukkale travertenleri üzerinde yürüyerek hem bu eşsiz doğal güzelliği deneyimleme fırsatı bulacak hem de doğal termal suların rahatlatıcı etkisiyle yarış sonrası toparlanma imkanı elde edecek.

Lykos Yarı Maratonu için kayıtlar sürüyor

Lykos Yarı Maratonu, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyada eşi benzeri az görülen bir rota üzerinde gerçekleştirilecek olmasıyla dikkat çekiyor. Profesyonel atletlerden amatörlere kadar her seviyeye hitap eden organizasyon, Denizli'nin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. İlk kez düzenlenecek olan Lykos Yarı Maratonu için kayıtlar 20 Ekim 2025 tarihine kadar www.lykosyarimaratonu.com adresinden yapılabilecek. - DENİZLİ