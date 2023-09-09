Denizli'de 100. Yıl Halı Saha Turnuvası Dostluk ve Rekabetle Başladı
Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Halı Saha Turnuvası'nda takımlar kardeşlik ve dostluk içinde mücadele etti. İlk maçlar sonucunda Orman İşletme, Güzelyurt Spor'u 4-1 yendi, Çameli United FC ise Cenk Market'e 7-8 mağlup oldu ve Fatih Emlak Spor, Çamlıbel SK'yı 8-3 mağlup etti. Pazartesi günü maçlar devam edecek.
Denizli'de Çameli Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Halı Saha Turnuvası çerçevesinde yeşil sahada karşılaşan takımlar, kardeşlik ve dostluk içerisinde ter döktü.
Çameli Belediye Başkanlığı tarafından "Çameli Belediyesi 100. Yıl Halı Saha Turnuvası" etkinliği düzenlendi. Turnuva fikstüründe ilk takımlar karşı karşıya geldi ve 3 maç yapıldı. Maçta karşılaşan takımlar; Orman İşletme 4-1 Güzelyurt Spor, Çameli United FC 7-8 Cenk Market, Fatih Emlak Spor 8-3 Çamlıbel SK sonuçları ile maçlar sona erdi. Dostluk ve kardeşlik çerçevesinde geçen maçlarda çekişmeli ve rekabetin olduğu sahnelerde oldu. Maçların Pazartesi günü gerçekleşmesi devam edecek. - DENİZLİ