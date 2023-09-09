Denizli'de 100. Yıl Halı Saha Turnuvası Dostluk ve Rekabetle Başladı

Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Halı Saha Turnuvası'nda takımlar kardeşlik ve dostluk içinde mücadele etti. İlk maçlar sonucunda Orman İşletme, Güzelyurt Spor'u 4-1 yendi, Çameli United FC ise Cenk Market'e 7-8 mağlup oldu ve Fatih Emlak Spor, Çamlıbel SK'yı 8-3 mağlup etti. Pazartesi günü maçlar devam edecek.