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Yukatel Denizli Basket, Erten Gazi'yi Kadrosuna Kattı

Yukatel Denizli Basket, Erten Gazi'yi Kadrosuna Kattı
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BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, transfer çalışmalarına devam ederek tecrübeli guard Erten Gazi ile anlaşma sağladı. Kariyerinde Anadolu Efes, Fenerbahçe ve İtalya'nın Dinamo BDS Sassari formaları giyen 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Safiport Erokspor'da forma giymişti. Denizli ekibi daha önce de Egemen Güven, Mustafa Sami Yılmaz, Mahir Ağva, Victor Bailey Jr. ve Yaman Alişan'ı kadrosuna katmıştı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yukatel Denizli Basket, tecrübeli guard Erten Gazi'yi kadrosuna kattı. Denizli ekibi, kariyerinde Anadolu Efes, Fenerbahçe ve İtalya'nın Dinamo BDS Sassari gibi önemli takımlarında forma giyen Erten Gazi ile anlaşma sağladı. 29 yaşında ve 1,91 metre boyundaki oyun kurucu, geçen sezonu Safiport Erokspor'da geçirdi. Denizli Basket, daha önce iç transferde Egemen Güven, Mustafa Sami Yılmaz ve Mahir Ağva, dış transferde ise Victor Bailey Jr. ve Yaman Alişan'la anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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