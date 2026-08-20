Yukatel Denizli Basket Sezon Hazırlıklarına Başladı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Antrenör Zafer Aktaş ve iç transferde Mahir Ağva, Egemen Güven, Mustafa Sami Yılmaz'la sözleşme yenileyip, dış transferde Victor Bailey Jr., Yaman Alişan, Marko Pecarski ile Brae Ivey'i alan Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda parkeye indi. Denizli Basket sezon öncesi ilk olarak özel maçta 26 Ağustos Çarşamba günü evinde TBL ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Antalya'da 3-8 Eylül tarihleri arasında turnuvaya katılacak Denizli Basket; 3 Eylül'de Aliağa Petkimspor, 4 Eylül'de Çayırova Belediyespor, 8 Eylül'de ise Galatasaray'la karşılaşacak. Hazırlık maçlarının ardından ilk kez yer alacağı Avrupa sahnesinde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme sınavına çıkacak Denizli Basket, ilk maçında 15 Eylül'de Almanya ekibi Rasta Vechta ile Bulgaristan'da karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı