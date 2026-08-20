Haberler

Yukatel Denizli Basket Sezon Hazırlıklarına Başladı

Yukatel Denizli Basket Sezon Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Antrenör Zafer Aktaş ve iç transferde Mahir Ağva, Egemen Güven, Mustafa Sami Yılmaz'la sözleşme yenileyip, dış transferde Victor Bailey Jr., Yaman Alişan, Marko Pecarski ile Brae Ivey'i alan Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda parkeye indi. Denizli Basket sezon öncesi ilk olarak özel maçta 26 Ağustos Çarşamba günü evinde TBL ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Antalya'da 3-8 Eylül tarihleri arasında turnuvaya katılacak Denizli Basket; 3 Eylül'de Aliağa Petkimspor, 4 Eylül'de Çayırova Belediyespor, 8 Eylül'de ise Galatasaray'la karşılaşacak. Hazırlık maçlarının ardından ilk kez yer alacağı Avrupa sahnesinde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme sınavına çıkacak Denizli Basket, ilk maçında 15 Eylül'de Almanya ekibi Rasta Vechta ile Bulgaristan'da karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: ABD çekilirse sonuçları yıkıcı olur
'Balkız' tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti

"Balkız" tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı

Anne-babalar dikkat! 4 bebek ürünü acil koduyla toplatılıyor
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: 'Adaylık borsası' baz kayıtlarında

Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı