Haberler

Denizli Basket, Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret edip Büyükelçi Koç'a teşekkür etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Basket, Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret edip Büyükelçi Koç'a teşekkür etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Basket, FIBA Europe Cup mücadelesi için bulunduğu Lizbon'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kulüp yöneticilerini Büyükelçi Haldun Koç kabul ederken, ziyarette Denizli'yi Avrupa'da temsil etme hedefi vurgulandı ve ev sahipliği için teşekkür edildi.

Denizli Basket, FIBA Europe Cup mücadelesi için bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç tarafından kabul edildi.

Denizli'yi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa kupalarında da temsil eden Y. Denizli Basket, Lizbon'daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulübün Genel Menajeri Evren Yenice, Genel Koordinatörü Necdet Yılmaz, iş insanı Esra Türnük ve İdari Menajeri Mustafa Soğancı, Büyükelçi Haldun Koç ile bir araya geldi.

Büyükelçi Haldun Koç'a teşekkür

Büyükelçilikte gerçekleştirilen kabulün ardından Y. Denizli Basket tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Haldun Koç'un gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlikten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Kulüp, nazik ev sahipliği ve samimi karşılaması dolayısıyla Büyükelçi Haldun Koç'a teşekkür etti.

Necdet Yılmaz: Denizli'yi Avrupa'da temsil ediyoruz

Y. Denizli Basket Genel Koordinatörü Necdet Yılmaz'ın ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken, kulübün Avrupa kupalarındaki mücadelesinin Denizli'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlaması önem taşıyor.

Yeşil-siyahlı ekip, Avrupa arenasındaki karşılaşmalarla Denizli'nin adını farklı ülkelerde duyurmayı hedefliyor. Lizbon'daki büyükelçilik ziyareti de takımın Avrupa yolculuğu sırasında gerçekleştirdiği temaslardan biri oldu.

Y. Denizli Basket, sportif hedeflerinin yanı sıra Denizli'yi ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmeyi sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 80 sitede yayınlandı.
Trump’ın basın kuruluşlarına Beyaz Saray yasağına mahkeme engeli

Mahkemeden Trump'ı kızdıracak karar! Şimdi başı o kanallarla belada
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız

Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var

Ve olay adam konuştu! Dün gece olanlara daha fazla dayanamadı
40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı

40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
Çatalca'da gemi karaya oturdu

Fırtına nedeniyle halat koptu, koca gemi karaya oturdu
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı

İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Radara da yansıdı