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Denizli Basket'in FIBA Europe Cup'taki Grubu ve Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Denizli Basket'in FIBA Europe Cup'taki Grubu ve Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turunda mücadele eden Denizli Basket'in, elenmesi halinde yer alacağı FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki rakipleri belli oldu. Grupta İsviçre, Danimarka, Portekiz, Azerbaycan ve bir eleme maçının galibi yer alıyor.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) eleme turunda mücadele edecek olan Denizli Basket'in, organizasyona veda etmesi halinde yoluna devam edeceği FIBA Europe Cup'taki grubu ve muhtemel rakipleri belli oldu. FIBA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Denizli temsilcisi, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerini geçememesi durumunda FIBA Europe Cup G Grubu'nda yer alacak.

Denizli Basket'in yer alacağı grupta İsviçre temsilcisi Lions de Geneve, Danimarka'nın köklü ekiplerinden Bakken Bears, Portekiz devi SL Benfica ve Azerbaycan temsilcisi Landau Lions bulunuyor. Grubun son takımı ise Slovakya ekibi BC Prievidza ile Hırvatistan temsilcisi KK Samobor arasında oynanacak eleme eşleşmesinin galibi olacak. Denizli Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme sürecini başarıyla tamamlaması halinde ise FIBA Europe Cup'ta mücadele etmeyecek ve yoluna Şampiyonlar Ligi normal sezonunda devam edecek. Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, kura çekiminin ardından yaptığı değerlendirmede, öncelikli hedeflerinin Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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