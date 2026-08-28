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Denizli'den Finlandiyalı Uzun Forvet Transferi

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BASKETBOL Süper Ligi ekibi Yukatel Denizli Basket, Finlandiyalı uzun forvet Mustapha Amzil’i kadrosuna kattı.

BASKETBOL Süper Ligi ekibi Yukatel Denizli Basket, Finlandiyalı uzun forvet Mustapha Amzil'i kadrosuna kattı. 25 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu NCAA kariyerinde Dayton ve New Mexico formaları giyip son olarak Kosova temsilcisi Trepça kadrosunda yer aldı. Finlandiya Milli Takımı formasını da giyen Amzil, NCAA'den sonra Trepça ile profesyonel kariyerine başlayıp FIBA Europe Cup'ta da 14.8 sayı, 7.4 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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