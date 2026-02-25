Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezona Tayland'da başlayacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 Dünya Moto2 Şampiyonası'nın açılış yarışına Tayland'da çıkacak. 21 yaşındaki sporcu, yeni takımında şampiyonluk hedefliyor.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 2026 sezonunun ilk yarışına hafta sonu Tayland'da çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda üçüncü sezonuna başlayacak 21 yaşındaki milli sporcu, yeni sezonuna şampiyonluk hedefiyle giriyor.
Sezonun açılış etabı Tayland Grand Prix'si, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde Buriram şehrindeki Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek.
Ay-yıldızlı motosikletçi, yeni takımı ELF Marc VDS ile hafta sonu ilk mücadelesini verecek.
Deniz Öncü, Tayland'da 27 Şubat Cuma günü antrenman seanslarında piste çıkacak, 28 Şubat Cumartesi günü ise sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak.
Milli motosikletçi, 1 Mart Pazar günü TSİ 09.15'te başlayacak 22 turluk ana yarışta mücadele edecek.